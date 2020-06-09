Майский, Кабардино-Балкария, , 17:22 — REGNUM Уголовное дело возбуждено следователями по факту деятельности ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Майском районе Кабардино-Балкарии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, жители города Майский в период с мая 2018 года по май 2020 года осуществляли деятельность ячейки организации «Управленческий центр Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Кабардино-Балкарии. При этом члены ячейки знали о решении Верховного суда России от 20 апреля 2017 года о запрете деятельности данной организации. После запрета работы организации были задержаны организаторы ряда местных ячеек, не прекративших работу после решения Верховного суда РФ.

По данным правоохранителей, подозреваемые занимались организацией и непосредственным участием в проведении занятий по изучению и распространению среди жителей региона идеологии экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса об организации деятельности экстремистской организации. Санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, который предстанет перед судом в Красноярске по обвинению в организации экстремистской деятельности «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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