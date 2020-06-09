Калачевский район, Волгоградская область, , 17:19 — REGNUM В убийстве и покушении на убийство подозревают 41-летнего жителя Волгоградской области. В Калачевском районе он спровоцировали конфликт с тремя рыбаками, выстрелил в них и убил одного мужчину, сообщили 9 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, подозреваемый днём 8 июня отдыхал у реки Дон. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поехал на автомобиле вдоль береговой линии и спровоцировал конфликт с тремя рыбаками, двое из которых приехали из Москвы. Злоумышленник уехал, но вскоре вернулся к «обидчикам» с пятизарядным охотничьим ружьём. Он прицельно выстрелил в рыбаков: 43-летний житель Светлоярского района скончался на месте, иногородних граждан госпитализировали с огнестрельными ранениями. Полиция обнаружила стрелка с ружьём спящим в автомобиле одного из рыбаков.

Установлено, что мужчина был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Злоумышленника задержали, решается вопрос о заключении его под стражу.