Рига, , 16:50 — REGNUM В понедельник, 8 июня, Государственная пожарно-спасательная Служба (VUGD) Латвии во время сильной грозы на территории страны, сопровождающейся большим градом, сильным ветром и ливневыми дождями, получила более 40 вызовов. Об этом пишет портал Lsm.lv.

По данным журналистов, 19 вызовов было получено из Рижского района, 15 вызовов — из Видземе и шесть — из Земгале. Большая часть из них касалась поваленных бурей на проезжую часть деревьев, обрыва линий электропередач.

Отмечается, что в посёлке Упесциемс Гаркалнского района выпал град.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 8 июня Центр окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии в связи с непогодой объявлял об оранжевом уровне опасности.