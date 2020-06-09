Сосновый Бор, Ленинградская область, , 16:38 — REGNUM В Ленинградской области пятилетний ребенок неудачно приземлился на растянутую очевидцами простынь и получил травмы после прыжка из окна из горящей квартиры многоэтажного дома. Об этом 9 июня ИА REGNUM рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Как пояснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области, сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в городе Сосновый Бор поступило 8 июня около шести часов утра. На место прибыли спасатели, которые обнаружили в квартире на втором этаже горящий матрас. К 06:41 мск возгорание было локализовано. Данных о пострадавших не поступало.

Однако в региональном управлении СКР в свою очередь уточнили, что пострадавший всё-таки был — пятилетний мальчик получил травмы, когда выпрыгнул из окна на растянутую на улице очевидцами простыню.

Добавим, по данным издания «47news», мальчик получил травму живота. Сейчас он переведен из реанимации в хирургическое отделение, врачи оценивают его состояние как стабильное, средней степени тяжести.