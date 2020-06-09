Ижевск, , 16:31 — REGNUM Прокуратура Удмуртии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя гордумы Ижевска Василия Шаталова по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного органа.

Судом установлено, что в 2012—2015 годах он обеспечил заключение муниципальных контрактов между детско-юношеской конно-спортивной школой, которой руководила его супруга, и подконтрольными ему организациями на проведение соревнований и аренду спортивных организаций. Фактически соревнования не проводились, а услуги аренды не оказывались. Оплата по контрактам в размере более 26 млн рублей была произведены из бюджета Ижевска.

Уголовное преследование Шаталова было прекращено в связи со смертью.

Как сообщало ИА REGNUM, дело было возбуждено в 2015 году. Супруги обвинялись по ч.3 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ («Организация мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), и ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

В июне 2016 года Шаталов был задержан. Затем он находился в больнице, после чего был переведен в СИЗО. 12 января 2020 года Шаталов скончался от пятого инфаркта, сообщил друг семьи, глава «Ижевской городской издательской компании» Андрес Вальме.

На прошлой неделе вдова Шаталова была признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Она приговорена к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Женщина была взята под стражу в зале суда. Иск о возмещении ущерба администрации Ижевска был удовлетворен в полном объеме. Срок на обжалование судебного решения ещё не истёк.

Читайте также: Вдова экс-зампреда гордумы Ижевска признана виновной в крупном хищении