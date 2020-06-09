Рига, , 16:30 — REGNUM Сегодня, 9 июня, в Латвии в результате аварии без электроснабжения остались 160 000 клиентов компании Augstsprieguma tīkls. Об этом пишет портал Lsm.lv.

По данным журналистов, электричество было отключено в Риге и Рижском районе в направлении Лимбажи, Сигулды, Огре.

Отмечается, что из-за аварии на участке Мангали — Скулте не курсировали поезда. В столице Латвии не работали многие светофоры.

К 11:30 по местному времени (совпадает с московским), по заявлению Augstsprieguma tīkls, подача электричества была возобновлена по всей Латвии.