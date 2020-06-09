Ярославль, , 16:20 — REGNUM Следственный комитет проведет проверку по факту обнаружения свалки с просроченными лекарствами в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в следственном управлении СКР по Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM коробки с просроченными лекарствами нашли в районе двух деревень Ярославского муниципального района.

Свалка просроченных лекарств

«В социальных сетях и региональных средствах массовой информации были опубликованы сведения об обнаружении в лесном массиве в пригороде Ярославля коробок с лекарственным средством «Амброксол». По данному факту следственными органами СК России по Ярославской области организована доследственная проверка. В ходе проверки следователям предстоит выяснить, каким образом лекарственные препараты могли оказаться в лесу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение» , — отметили в следственном комитете.

В областном департаменте здравоохранения сообщили, что утилизация лекарственных средств в регионе не проводилась 4 года.

Просроченный препарат СУ СКР по ЯО

«Лекарственные препараты указанных производителей для льготных категорий граждан Ярославской области не закупались. Лекарства с истекшим сроком годности уничтожаются в специальном порядке спец. организациями. За последние 4 года в Ярославской области ни разу лекарственные препараты не уничтожались», — пояснили в ярославском депздраве.

Свои проверки по указанным фактам продолжают областной департамент природопользования, Росприроднадзор и ярославская полиция.

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