Анапа, Краснодарский край, , 15:35 — REGNUM Приговор по делу о совершении преступлений в отношении несовершеннолетней девушки-спортсменки вынес Анапский районный суд в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда 9 июня. Перед судом предстали двое сотрудников полиции по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 133 («Понуждение лица к половому сношению путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней») и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочия»).

«Один из подсудимых полностью признал свою вину, примирился с потерпевшей, возместив ей моральный вред, что при вынесении приговора было учтено судом в качестве смягчающих обстоятельств. Второй подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал», — уточнили в суде.

Тем не менее суд признал виновными обоих подсудимых. Им назначено окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы на срок два года и четыре года с отбыванием наказания в колонии поселении с лишением права занимать должности на государственной службе в системе органов внутренних дел РФ, связанных с осуществлением функции представителя власти в течение трёх лет. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в августе 2019 года. Ночью на пляже Витязево полицейские задержали молодую пару, после чего молодого человека отпустили, а девушке пригрозили ответственностью за ночное пребывание в общественном месте без родителей и принудили к сексу. Потерпевшей оказалась 17-летняя участница чемпионата России по пляжному волейболу из Московской области. После скандала и возбуждения дела в полиции прошли проверки, в результате четверо сотрудников были уволены по отрицательным мотивам, их руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

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