Прага, , 15:29 — REGNUM Из-за невыясненных причин рейсовый автобус в чешском городе Сланы, расположенном в 37 км от Праги, врезался в остановочный павильон из-за чего ранены три человека, один из которых — ребенок. Об этом 9 июня сообщает представитель полиции Петра Эффенбергерова.

«В результате наезда автобуса на павильон остановки на автобусном вокзале три человека были ранены, один из них ребенок, у него тяжелые ранения», — приводит ее слова РИА Новости.

Также отмечается, что на место ДТП в оперативном режиме прибыли полицейские и представители медицинских и пожарных служб, а также вертолет для переправки в больницу пострадавших. В настоящее время ведется расследование причин инцидента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шесть человек скончались в результате дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области Казахстана.