Уфа, , 15:25 — REGNUM Шестилетнего ребенка, который пробыл один в лесу несколько суток, обнаружила туристическая группа в Башкирии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, туристы услышали детский плач, когда отдыхали на реке Юрюзань. Ранее спасатели оповестили туристов о том, что в этом районе они, вместе с добровольцами и местными жителями, ведут поиски ушедшего из дома ребенка.

Отмечается, что у мальчика были проблемы с речью.

По словам спасателей, очень часто пропавших детей находят случайные прохожие, и совершенно посторонние люди, которые просто очень внимательно относятся к происходящему вокруг них.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 5 июня текущего года в деревне Урмантау Салаватского района мальчик 2013 года рождения ушел гулять и пропал. На его поиски по тревоге были подняты спасатели, сотрудники правоохранительных органов, добровольцы и местные жители. Всего искали мальчика 200 человек.

Ребенка нашли вечером 7 июня текущего года в лесу и доставили в реанимацию. Врачи обнаружили на его теле множество укусов комаров и клещей. По сообщению сотрудников правоохранительных органов, в отношении мальчика не было совершено никакого преступления.

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