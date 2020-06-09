Токио, , 15:14 — REGNUM За первую июньскую неделю в Японии от жары пострадали 1 194 человека, двое из которых — скончались. Об этом 9 июня сообщает японское пожарное управление, которое выполняет в стране роль МЧС.

По данным управления, летальные исходы от жары зафиксированы в префектурах Фукусима и Ямагата, и ещё 19 человек в 14 других японских префектурах в настоящее время пребывают в тяжелом состоянии по этой же причине.

Также отмечается, что из 36,8% от общего числа пострадавших от жары, получили тепловой дома, ещё 21% — на улице и около 14% — на рабочем месте.

При этом столбики термометров в Токио 9 июня достигали отметки в +31 °С и, как ожидается, в случае, если температура воздуха будет расти дальше, число пострадавших от жары также будет расти.

Напомним, в минувшем году от теплового удара в Японии пострадали свыше 70 тысяч человек, 126 из которых погибли.