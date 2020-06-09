Новомосковск , , 15:13 — REGNUM В Днепропетровской области Украины в городе Новомосковск в 9-этажном здании прогремел взрыв, а затем начался пожар, сообщил 9 июня ресурс «Днепр оперативный».

Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили в квартире 36-летнего мужчину, которого позже госпитализировали в тяжёлом состоянии с ожогами тела 1−2 степени.

По предварительным данным, пострадавший — депутат Новомосковского городского совета седьмого созыва Андрей Александрович.

В результате взрыва уничтожена внутренняя стена с соседней квартирой, площадь пожара составила 30 кв. метров.

По данным журналистов телеканала «1+1» причиной взрыва могла стать попытка суицида экс-чиновника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове неизвестные подорвали очередной банкомат.

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