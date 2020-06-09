Кабул, , 15:08 — REGNUM В Афганистане обрушилась угольная шахта. Инцидент произошёл в районе Дарах-е Суф-э Бала в провинции Саманган на севере страны. Об этом 9 июня сообщает афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя местной полиции Абдула Мунира Рахими.

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Отмечается, что официальных данных о жертвах ЧП пока нет. При этом местные жители сообщают, что в результате обрушения погибли по меньшей мере 30 человек, еще 12 получили ранения.

По предварительным данным, причиной обрушения шахты мог стать взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года из-за обильных снегопадов обвал золотодобывающей шахты произошёл в афганской провинции Бадахшан. Погибли по меньшей мере 40 человек. 15 человек удалось спасти, многие из них получили серьёзные травмы. Известно, что добычей золота местные жители занимались нелегально.