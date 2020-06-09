Красноярск, , 15:12 — REGNUM В Красноярске сотрудники полиции изъяли более 2 млн рублей, похищенных при вооружённом нападении на инкассаторов 30 мая. Об этом 9 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, налётчики похитили более 2 миллионов рублей и разделили деньги на три равные части. Одна часть была найдена полицейскими в подвале недостроенного здания в Академгородке. Пустые инкассаторские кассеты для денег были найдены поблизости в гаражном массиве.

Она отметила, что второй подозреваемый передал свою долю на хранение третьему подозреваемому — предполагаемому организатору ограбления. Пакет с 1,5 млн рублей полиция изъяла у знакомого предполагаемого организатора, который думал, что в пакете находятся документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в Красноярске полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в совершении вооружённого нападения на инкассаторов 30 мая. Ранее в Красноярске был найден автомобиль ВАЗ-2106, который использовался нападавшими.

Напомним, утром 30 мая на ул. Щорса в Кировском районе Красноярска произошло нападение на машину инкассаторов, доставивших деньги в отделение Сбербанка. На видеозаписи вооружённого нападения, попавшей в сеть, хорошо видно, как вооружённые длинноствольным оружием мужчины подбегают к вышедшим из машины инкассаторам, обстреливают их и убегают с захваченной сумкой.

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