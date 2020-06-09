Волгоград, , 15:05 — REGNUM ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Иловлинском районе Волгоградской области. В автомобиль службы медицины катастроф врезался пьяный угонщик, сообщили 9 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла вечером 5 июня. 52-летний ранее судимый житель Саратовской области на полевом стане возле хутора Краснодонский после распития спиртного угнал «Ладу Ларгус» у директора сельхозпредприятия. Он выехал на ней на трассу «Каспий» и на 890 км врезался в скорую помощь, ехавшую с включёнными спецсигналами. В результате ДТП различные травмы получили угонщик, его 42-летний пассажир, а также 36-летний водитель «скорой», 52-летний фельдшер и 24-летний пациент.

Возбуждено уголовное дело, следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины, в содеянном он признался.