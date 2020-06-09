Тегеран, , 14:59 — REGNUM В Иране задержаны шесть человек, подозреваемые в причастности к авиакатастрофе с участием украинского самолёта, заявил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, сообщает 9 июня ИРНА.

«Шестеро обвиняемых задержаны в связи с делом катастрофы украинского самолета, трое из которых были освобождены под залог, а трое других находятся под стражей», — рассказал чиновник.

Он отметил, что судебная власть Ирана контролирует дело о крушении самолёта компании «МАУ».

"Как только произошёл инцидент, были изданы приказы, и была назначена специальная ветвь в Судебной организации Вооружённых сил», — добавил Эсмаили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что украинская сторона будет требовать от Ирана полного выполнения всех обязательств, связанных с катастрофой самолёта, включая выплату компенсаций родственникам погибших.

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