Тегеран, 9 июня 2020, 14:59 — REGNUM В Иране задержаны шесть человек, подозреваемые в причастности к авиакатастрофе с участием украинского самолёта, заявил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, сообщает 9 июня ИРНА.
Он отметил, что судебная власть Ирана контролирует дело о крушении самолёта компании «МАУ».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что украинская сторона будет требовать от Ирана полного выполнения всех обязательств, связанных с катастрофой самолёта, включая выплату компенсаций родственникам погибших.
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