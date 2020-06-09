Архангельск, , 14:43 — REGNUM Минувшей ночью на фельдшера архангельской скорой помощи с оружием напал прохожий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Бригада в составе врача и фельдшера оказывала экстренную помощь пациентке, находящейся в очень тяжелом состоянии. Женщина была перенесена в автомобиль скорой, где медики проводили реанимационные действия, в частности, интубацию трахеи, чтобы подготовить больную к экстренной госпитализации.

«В этот момент в машину постучал прохожий, дверь открыли, потому что должен был подойти сын пациентки. Мужчина направил пистолет в живот фельдшеру и потребовал выдать ему обезболивающее», — сообщили в министерстве.

С помощью тревожной кнопки сотрудники скорой вызвали наряд Росгвардии, который прибыл уже через несколько минут и нейтрализовал нападавшего.

Благодаря слаженным действиям фельдшерской бригады и оперативности Росгвардии медицинская помощь медикам не понадобилась. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.