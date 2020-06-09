Вильнюс, , 14:34 — REGNUM Грозовой шквал, который прошёл по Литве вечером 8 июня и в ночь на 9 июня, привёл к обрывам линий электропередач и оставил без электричества, по данным литовского департамента противопожарной безопасности и спасения, порядка 50 тыс. домохозяйств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме сельской местности, шквал задел и столицу — Вильнюс. Из-за осадков часть улиц в буквальном смысле превратилась в реки, залиты помещения. Вода пробилась и в высотку самоуправления Вильнюса. Залитыми и непригодными для работы оказались 17-й и 18-й этажи здания.

Литовские службы спасения распространили на мобильные телефоны граждан предупреждение о шквале и сегодня, 9 июня. В Литве стоит 30-градусная жара, которую сменяют ливни и грозы. Очевидцы засняли на видео смерч у границ с Калининградской областью.