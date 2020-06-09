Додома, , 14:15 — REGNUM Лидер оппозиции Танзании Фриман Мбоу подвергся нападению со стороны неизвестных. Об этом 9 июня сообщает Reuters.

Инцидент произошел рано утром возле дома политика. Сторонники Мбоу уже заявили, что атака была произведена по политическим мотивам.

«Неизвестны люди окружили и напали на него. Они были вооружены, но оружие использовано не было», — отметил представитель партии CHADEMA Джон Мник, членом которой является Мбоу.

Правоохранительные органы страны преступили к расследованию инцидента, заверив общественность в том, что он не останется без внимания.