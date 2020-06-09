Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону огнеборцы ликвидировали открытое горение в четырёхэтажном жилом доме. 33 человека были эвакуированы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 9 июня.

Пожар на проспекте Соколова ГУ МЧС России по Ростовской области

Сообщение о возгорании на проспекте Соколова поступило в экстренные службы около 13:00 мск. Прибывшие огнеборцы, прибывшие на место, выяснили, что горит кровля на площади 10 кв. метров. К месту происшествия были направлены девять единиц техник и 28 человек личного состава.

В 13:50 мск пожарным расчётам удалось ликвидировать открытое горение.