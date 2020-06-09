Москва, , 14:10 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов готов сотрудничать со следствием и оказать помощь семье мужчины, который погиб в ДТП с участием артиста. Об этом сообщил 9 июня ТАСС адвокат Ефремова Виталий Чернышов.

По словам защитника, актёру пока не предъявили обвинение, однако он согласен дать показания и всячески способствовать расследованию. Пока он в статусе подозреваемого. Ефремова пока не допрашивают из-за его плохого самочувствия.

«Также мой подзащитный готов оказать любую помощь семье погибшего», — сказал Чернышов.

Как сообщало ИА REGNUM, 58-летний уроженец Рязани Сергей Захаров получил смертельные травмы, когда в его автофургон врезалась иномарка под управлением Ефремова. Актёр в момент ДТП был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело. Погибший мужчина работал курьером в Москве, обеспечивая оставшуюся в Рязани семью.

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