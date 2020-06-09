Москва, , 13:56 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский (ЛДПР) требует сурового наказания для актера Михаила Ефремова, попавшем в ДТП в состоянии опьянения, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

«Наказание за его преступление должно быть самым суровым — 12 лет колонии. В крайнем случае, учитывая его положение, 12 лет колонии-поселения. Ведь из-за коронавируса все люди сейчас обозлены, и если на глазах у всей страны человек, повинный в гибели другого, не будет сурово наказан, это может вызвать взрыв возмущения», — рассуждает Жириновский.

Он отметил, что Ефремов не в первый раз садиться пьяным за руль.

«Десять нарушений ПДД, он не первый раз в жизни пьяным сел за руль. Мы уже предлагали, как действовать в таких случаях: три раза человека ловят за рулем в состоянии опьянения — конфискация машины как орудия преступления. Или же выселение за пределы Москвы, ссылка без права возвращения. Это отличное наказание в таких случаях. Для богемы самое страшное оказаться вдали от бурной светской жизни», — указал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «чудовищным» ДТП с участием артиста Михаила Ефремова.

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