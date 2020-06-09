Самара, , 13:50 — REGNUM Мужчину подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов в Самарской области. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка получили сведения о том, что житель Большеглушицкого района 1968 года рождения незаконно хранит дома оружие. Выехав на место, они обнаружили у подозреваемого на территории его домовладения малокалиберную винтовку ТОЗ-8, порох и 15 охотничьих патронов.

По словам подозреваемого, винтовку он нашел осенью 2016 года при сборе металлолома около заброшенных ферм. Оружие он доставил домой и спрятал. А патроны и порох он нашел в доме, который купил. Он предположил, что боеприпасы могли остаться от прежних хозяев дома.

Сообщается, что стражи порядка изъяли незаконно хранившиеся боеприпасы и оружие.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.222 УК РФ. Расследование дела продолжается.

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