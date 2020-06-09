Иерусалим, , 13:38 — REGNUM В Израиле нелегальные мигранты из Эритреи убили соотечественника из-за политических разногласий. О том, чем объяснялись кровавые расправы, рассказывают «Вести» (Израиль).

8 июня была внесена ясность в серию преступлений, убийство с особой жестокостью и покушение на таковое, совершенное нелегальными мигрантами из Эритреи.

Убийство, записанное камерами видеонаблюдения на улице Ха-Тиква в Тель-Авиве, квалифицировано как особо жестокое. Трое нападавших забили жертву стальной арматурой, предварительно пырнув холодным оружием. Как показало следствие, причиной нападения стала политическая вражда.

Трое убийц являются противниками ныне властвующей политической элиты Эритреи, тогда как убитый был ее сторонником. Также на счету нападавших еще одно убийство, правда, неудавшееся. Именно расследование неудачного нападения, после которого «политическому оппоненту» убийц удалось выжить и пролило свет на деятельность преступников.