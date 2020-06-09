Сухум, , 13:25 — REGNUM Военнослужащие пограничной службы ФСБ России совместно с представителями Службы государственной безопасности Абхазии задержали на абхазо-грузинской границе трех граждан Грузии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба СГБ Абхазии.

По данным ведомства, задержание произошло 6 июня во время патрулирования границы пограничниками. Личности всех задержанных установлены. Они помещены в следственный изолятор.

Сообщается, что в отношении граждан Грузии возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух по пятил лет.

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