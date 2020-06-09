Аккра, , 13:24 — REGNUM Лидер группировки «Лига экономических бойцов» Эрнесто Йебоа был арестован во время демонстрации против расизма вечером в субботу, 6 июня, в Гане. Об этом передает ВВС Africa.

Активиста обвинили в том, что он не уведомил полицию об организации демонстрации «Жизнь черных имеет значение» в столице страны, Аккре, чем нарушил запрет на общественные собрания.

По словам очевидцев, сотрудники полиции сделали предупредительные выстрелы для «усмирения» толпы, которая требовала немедленного освобождения активиста. После этого полиция и военнослужащие совместными усилиями разогнали демонстрацию.

Демонстранты собрались, чтобы выразить протест против жестокости полиции в США. Смерть афроамериканца Джорджа Флойда вызвала возмущение жителей большинства стран Африки.

Юрист Йебоа Фрэнсис Сасу сообщил ВВС, что обвинения в отношении его клиента безосновательны. Сам Йебоа настаивал на том, что он уведомил полицию и что акции, в которых принимают участие менее 100 человек разрешены.

Мероприятие было также направлено против жестокости полиции в Гане.