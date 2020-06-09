Рязань, , 13:17 — REGNUM Доследственная проверка начата по факту гибели подсобного работника в Рязанском районе, сообщили 9 июня в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета. Мужчина попал под трактор.

Тело гражданина Республики Узбекистан 1967 года рождения было обнаружено в лесу вблизи деревни Долгинино Рязанского района. По предварительным данным, мужчина погиб от травм, полученных в результате наезда трактора. Погибший помогал своему знакомому, местному жителю, расчищать участок от валежника.

Назначены экспертизы, в том числе автотехническая. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.