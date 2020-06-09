Красноярск, , 13:05 — REGNUM В Красноярском крае задержаны трое подростков, которых подозревают в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Предварительно установлено, что 14-летние подростки, придерживающиеся анархистских взглядов, учились изготавливать взрывчатку. С этой целью они читали книги и смотрели видеофильмы. Кроме того, они отрабатывали полученные навыки на практике в заброшенном доме и на пустырях.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.

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