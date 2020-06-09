Ижевск, , 12:59 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Мелкое взяточничество, то есть получение взятки лично в размере, не превышающем 10 000 рублей») в отношении преподавателя, доцента кафедры физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М. Т. Калашникова». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что преподаватель требовал взятку у студентов за зачет по физической культуре фигурками оловянных солдатиков. При этом он указал, какие именно фигурки ему нужны и в каком магазине их можно купить. Студенты послушно купили солдатиков и краску к ним на сумму 1460 рублей. «Взятка» была передана, после чего все студенты получили зачет.

Суд назначил преподаватель наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Чувашии вынесен приговор доценту местного вуза, которого обвинили в получении взяток. Суд признал его виновным, назначив штраф в размере 250 тыс. рублей. Следствием установлено, что в июне 2018 года, действуя через посредника, фигурант уголовного дела получил от одной из студенток 40 тыс. рублей за сдачу экзамена по одной из дисциплин.

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