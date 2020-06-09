Рязань, , 12:39 — REGNUM Доследственная проверка начата по факту обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в Рязани, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Правоохранительные органы разыскивают мать погибшего ребёнка.

Тело новорождённой девочки обнаружили днём 8 июня в мусорном контейнере во дворе домов №№ 5 и 6 по улице Тимуровцев. Следователи начали проверку, в ходе которой предстоит установить причину смерти ребёнка, обстоятельства произошедшего и личность матери. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.