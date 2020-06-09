Москва, , 12:34 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием актёра Михаила Ефремова стало трагедией для обеих сторон, а также для русского искусства. Об этом заявил 9 июня директор театра «Современник» Игорь Попов, сообщает ТАСС.

По его словам, произошла настоящая трагедия и для семьи погибшего в результате ДТП водителя Сергея Захарова, и для семьи самого актёра.

«И для семьи Михаила Ефремова, и для русского искусства», — сказал Попов.

Он добавил, что театр не останется в стороне от произошедшего, но пока никто из коллектива инициативы не проявлял. Труппа театра находится в отпуске, «Современник» не работает с 17 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 58-летний уроженец Рязани Сергей Захаров находился за рулём фургона, с которым столкнулся автомобиль Михаила Ефремова вечером 8 июня в центре Москвы. Актёр управлял машиной, будучи пьян.

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