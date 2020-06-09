Саратов, , 12:06 — REGNUM В Саратове в дневное время под путепроводом на улице Орджоникидзе обнаружено тело неизвестной женщины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемого, сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Подозреваемым в убийстве оказался 38-летний местный житель. В региональном следственном управлении СКР возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти женщины стала тупая сочетанная травма тела. Устанавливается личность погибшей, проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в апреле 2020 года обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти стала тупая травма груди и живота с переломами ребер, кровоизлиянием в брюшную полость.

Читайте также: В Саратовской области обнаружен труп женщины с переломами ребер