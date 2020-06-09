Москва, , 11:49 — REGNUM Автомобиль актёра Михаила Ефремова мог попасть в другую аварию. Об этом 9 июня сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

«За 30 секунд до смертельной аварии Михаил Ефремов чуть не спровоцировал ещё одно ДТП», — говорится с публикации.

К записи прикреплено видео с камер наблюдения, по которому Jeep Grand Cherokee, похожий на автомобиль Ефремова, поворачивая на Садовое кольцо, перестроился сразу во вторую полосу, подрезав ехавший автомобиль. Водителю пришлось применить экстренное торможение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве вечером 8 июня произошла смертельная авария с участием автомобиля актёра Михаила Ефремова.