Ярославль, 9 июня 2020, 11:49 — REGNUM В Ярославской области жители обнаружили выброшенные просроченные лекарства. Фотографии свалок появились в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Коробки с амброксолом найдены в лесу около деревни Сорокино в Туношенском сельском поселении Ярославского района. Также упаковки таблеток амброксол и сальбутомол обнаружены около деревни Семухино Курбского поселения того же района.
После завершения расследования найденные лекарства будут утилизированы.
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