Омск, , 11:34 — REGNUM В Омской области будут судить 22-летнюю жительницу Саргатского района, обвиняемую в причинении смерти двух мужчин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, обе жертвы находились в состоянии алкогольного опьянения.

По версии следствия, в августе 2019 года она избила 37-летнего мужчину, с которым вместе распивала спиртное. Как отмечается, он не желал уходить. Черенком от лопаты она также совершила в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера. Мужчина скончался, после чего девушка выбросила его тело на улицу.

Через несколько месяцев, в октябре она вновь распивала в компании знакомых спиртное, когда поссорилась с одним из собутыльников. Тот нелестно отозвался об отце девушки.

«Когда 31-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, прилёг на диван, прыгнула на него и нанесла множество ударов руками и ногами, причинив телесные повреждения, от которых мужчина на следующий день скончался», — отметили в СКР.

После этого девушку задержали и заключили под стражу. В ходе следствия выяснилось, что она причастна к августовскому преступлению. Обвиняемая свою вину не признала.

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