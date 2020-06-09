Москва, , 11:32 — REGNUM После ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов признал себя виновным. Об этом 9 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката деятеля культуры.

«Изначально ещё вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП», — сказал защитник.

Он добавил, что «сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин».

Как сообщало ИА REGNUM, актёр Михаил Ефремов, задержанный в центре Москвы после ДТП с его участием, дал подписку о невыезде. Правоохранители отпустили его.

ЧП случилось вечером в центре Москвы. Автомобиль Ефремова Jeep Grand Cherokee совершил неожиданный манёвр и протаранил встречный автофургон, водитель которого позже скончался в больнице.

В полиции подтвердили, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.