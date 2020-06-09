Москва, , 11:25 — REGNUM Как и предполагалось, ничего нового из доклада прокурора Нидерландов о ходе следствия по делу MH17 мы не услышали, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя результаты анализа тел членов экипажа MH17.

«О найденных на месте падения самолета поражающих элементах, достаточно уверенно позволяющих установить, что самолет был сбит ракетой из комплекса «Бук», было известно еще в начале осени 2014 года.

Тогда в сеть были выложены десятки высококачественных фотографий обломков, сделанные на месте происшествия, в том числе были специально отдельно сфотографированные отверстия в обшивке самолета и найденные металлические «бабочки» с предметами для масштаба.

То, что поражающие элементы были найдены в телах погибших, тоже не может быть сенсацией, поскольку на тех же фотографиях были фрагменты кабины экипажа, включая сидения пилотов и сделавшие фотографии даже обозначили траектории поражения, вставив в отверстия стебли тростника.

Довольно странно, что не было упоминания о представленном следственной группе идеально сохранившемся фрагменте ракеты «Бук» с серийным номером, которое подавалось как сенсация и неопровержимое доказательство вины России.

Ожидаемо также, что все «электронные» улики были объявлены косвенными и выражено сомнение в том, что они не подвергались модификации.

В общем, пока ничего интересного нет. Думаю, и сам судебный процесс не даст повода для сенсаций, поскольку практически весь объем материалов дела так или иначе был сделан публичным, а показания свидетелей обоих сторон легко спрогнозировать, учитывая сколько раз они уже заявляли свою позицию», — высказал сове мнение авиаэксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Нидерландов Тейс Бергер рассказал о результатах анализа тел членов экипажа MH17.

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