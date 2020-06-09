Москва, , 11:24 — REGNUM В Госдуме настаивают на непредвзятом расследовании «пьяного» ДТП с участием актера Михаила Ефремова, который «перепутал жизнь с театром и кино», передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня.

«Требуется непредвзятое расследование, чтобы все факты были учтены, и суд вынес бы справедливое решение», — отметил депутат Госдумы Александр Васильев («Единая Россия»).

В целом же парламентарий возмущен содеянным.

«Это возмутительно. Актер, который в принципе прославился «пьяными ролями» в кино и театре, перепутал жизнь с театром и кино», — заявил Васильев.

ДТП на Смоленской площади произошло накануне, 8 июня. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ. Актера задержали, экспертиза показала, что он был пьян.