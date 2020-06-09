Гусиноозёрск, Бурятия, , 11:19 — REGNUM В Бурятии сразу три больницы закрыли на карантин. Как рассказала журналистам министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, в Тункинском районе закрыто два корпуса центральной больницы.

Как передаёт «Байкал-Daily», ранее из района в Улан-Удэ бортом санавиации перевезли пациента с COVID-19 в тяжёлом состоянии.

Также закрыт корпус больницы в городе Гусиноозёрск, где коронавирус выявили у четырёх пациентов и 17 человек персонала. Они входили в контактный круг ранее поступившей пациентки с пневмонией.

«Были обследованы контактные лица среди пациентов и медперсонала — на сегодня у 17 медицинских работников и четырёх пациентов подтверждено заболевание, но у всех в бессимптомной форме», — отметила министр.

Кроме того, до 17 июня закрыта на карантин центральная больница в Баргузинском районе. В учреждение попал с травмой пациент, у которого позже выявили SARS-CoV-2.

Напомним, за минувшие сутки в республике выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, это наибольший показатель прироста с середины мая. Общее число подтверждённых случаев вплотную приблизилось к 2 тыс.

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