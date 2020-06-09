село Хортица, , 11:15 — REGNUM В селе Хортица Александровского района Оренбургской области ударом молнии уничтожен жилой дом. Погибших и пострадавших нет, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Татьяна Самойлова.

ЧП произошло днем 8 июня. К ликвидации пожара привлекались две добровольные пожарные команды из села Ждановка и пожарные расчеты из ПСЧ № 8 с двумя автоцистернами.

На ликвидацию пожара потребовалось около двух часов. Огонь уничтожил 200 квадратных метров жилья.

Стоит отметить, с начала 2020 года на территории региона зафиксировано три пожара по причине грозовых разрядов. За 2019 год таких пожаров числится 27.

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