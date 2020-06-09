Братск, Иркутская область, , 11:13 — REGNUM Мэр Братска (Иркутская область) Сергей Серебренников сегодня, 9 июня, официально подтвердил вспышку коронавируса в мэрии города. Из информации, опубликованной на сайте города, следует, что администрация перешла на удаленный режим работы после того, как носители SARS-CoV-2 были выявлены среди сотрудников правоохранительных органов и администрации города Братска.

«Мы провели подробное расследование, которое показало: все случаи заражения коронавирусной инфекцией произошли в домашних условиях, а медработников — на рабочем месте. В связи с этим я принял решение: с сегодняшнего дня и по 14 июня включительно все сотрудники администрации переходят на удаленный режим работы. Наши технические возможности позволяют организовать работу в этом режиме», — пояснил Сергей Серебренников.

Он также заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Братске, где выявили уже 140 положительных тестов на коронавирус, находится под контролем областной и муниципальной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число носителей коронавируса в Иркутской области составляет уже 3265 человек, причём 182 добавились только за последние сутки.

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