Москва, , 11:11 — REGNUM Актёры в последнее время все чаще становятся акторами политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя ДПТ с российским актёром Михаилом Ефремовым в центре Москвы.

«Итальянец Беппе Грилло, создавший партию «5 звезд», сходу попал в итальянский парламент. Комик Зеленский взял два приза сразу — пост президента Украины и большинство в Верховной Раде. Даже Трампа и Макрона можно назвать близкими к актерской ипостаси.

Просто о главном, с юмором о сложном: это технологии POP — политики во времена доминирования соцсетей. Навыки актеров легко применяются в этом формате.

Михаил Ефремов стал популярен на волне критики власти в жанре сатиры, и ему за это его сторонники прощали пьянство. Кто-то скажет: «карма», кто-то: «сам к этому пришел» — это уже неважно.

Теперь мы знаем, что Ефремов сошел с политической сцены и такого актора больше нет. Отсидит и выйдет, если здоровье ему позволит, а его урок всем, кто идет в политику — какую бы технологию ты не применял, соблюдай главные социальные правила поведения, иначе от тебя отвернутся даже самые стойкие сторонники.

А от Ефремова они отвернутся: из-за его пьянства. За рулем погиб человек, обычный московский водитель, который пережил коронавирусную эпидемию и умер по вине Ефремова в первый день отмены карантинных ограничений в Москве», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве 56-летний актёр Михаил Ефремов на внедорожнике врезался в легковой автофургон. Водитель фургона скончался в больнице.

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