Кингисепп, Ленинградская область, , 11:20 — REGNUM В городе Кингисепп на западе Ленинградской области двое ранее судимых мужчин из хулиганских побуждений выстрелили из игрушечного пистолета в 11-летнего мальчика, из-за чего ребенку понадобилась медицинская помощь. Злоумышленников задержали. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о травмировании 11-летнего школьника на детской площадке у дома 40 по улице Большая Советская поступило в полицию от 45-летнего технолога коммерческого предприятия. Мужчина рассказал, что двое неизвестных из автомобиля выстрелили в его сына из предмета, похожего на пистолет, и скрылись. Ребенку понадобилась медицинская помощь, после оказания которой его выписали на амбулаторное лечение.

В этот же день в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками угрозыска совместно с сотрудниками ДПС был обнаружен автомобиль злоумышленников.

«Около полуночи по местам проживания полицейскими задержаны двое неработающих, ранее судимых местных жителей 34 и 40 лет», — отметили в ведомстве.

Подозреваемых доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.