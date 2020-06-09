Уфа, , 11:04 — REGNUM Тело женщины обнаружено во время тушения пожара в жилом доме в деревне Башкирии. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 9 июня спасатели были подняты по тревоги на тушение пожара в бревенчатом жилом доме в д. Старая Казанковка Мелеузовского района. Прибыв на место происшествия, они зафиксировали горение дома размером 5×4 м и сарая размером 3×4 м.

Сообщается, что на месте пожара было найдено тело женщины 1968 года рождения. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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