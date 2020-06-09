п. Парголово, , 11:12 — REGNUM Следователи выяснили предварительные обстоятельства появления информации о травмировании 10-летнего школьника в районе Парголово на севере Петербурга. Оказалось, что никакого нападения на школьника со стороны подростков не было — ребенок упал в колодец возле дома и придумал историю с «избиением». Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Мальчик выдумал историю с избиением, чтобы его не наказала мама. Фото: ГСУ СК по СПб.

Напомним, ранее сообщалось, что в Парголово был госпитализирован 10-летний мальчик, который рассказал маме, что на него напали несколько подростков и избили палками за то, что он играет на детской площадке. По данному факту была начата доследственная проверка.

Как установили следователи по словам двух очевидцев, вечером 7 июня около одного из домов по улице Первого Мая в поселке Парголово мальчик упал в заброшенный канализационный люк, получив травмы, после чего самостоятельно вылез из него и убежал.

«Своим родственникам школьник признался, что сам упал в люк и выдумал историю о нападении на него, так как боялся наказания со стороны матери», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент продолжается выполнение необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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