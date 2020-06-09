Цхинвал, , 10:59 — REGNUM В Южной Осетии обнаружены останки тел трех человек. Об этом сообщает агентство «Рес».

Как рассказали журналистам в МВД республики, обнаружил останки возле села Багаты-кау Цхинвальского района местный житель. Представитель Генпрокуратуры Южной Осетии Константин Джиоев сообщил, что всю ночь с 8 на 9 июня велась работа по извлечению фрагментов тел.

«Одно можем констатировать, что захоронение давнее. Пока никакой другой конкретной информации у нас нет, с телами не было никаких документов подтверждающих личности погибших», — рассказал журналистам Джиоев.

Он добавил, что по данному случают будет проводится следствие. После его окончания станут известны подробности.