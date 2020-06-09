Кигали, , 10:46 — REGNUM Руандийский оппозиционный активист Венант Абаисенга уже два дня числится пропавшим без вести. Об этом передает ВВС Great Lakes.

Абаисенга является членом Dalfa-Umurinzi, новой политической партии, образованной Виктуар Ингабире, которая является известным оппозиционным деятелем в Руанде.

Пропавший активист был освобожден из тюрьмы в январе 2020 года после того, как суд снял с него обвинения в попытке совершить государственный переворот.

После освобождения Абаисенга отправился погостить к Ингабире, сообщают репортеры.

Последний раз его видели днем в субботу, 6 июня, как раз перед тем, как он ушел из дома оплачивать тариф для мобильного телефона в соседнем магазине. Он так и не вернулся, а его телефон выключен, заявила Ингабире.

Бюро расследований Руанды (RIB) не ответило на запрос ВВС о комментариях.