Ижевск, , 10:41 — REGNUM В Удмуртии задержан руководитель управляющей компании и трое индивидуальных предпринимателей, которые подозреваются в краже средств граждан, собранных на капитальный ремонт многоквартирных домов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») и ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

По данным следствия, кража осуществлялась путем составления фиктивных договоров. Всего на счета предпринимателей было перечислено по поддельным документам около 300 тыс. рублей.

Трое задержанных водворены в изолятор временного содержания, один находится под подпиской о невыезде. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере возбуждено следственными органами УМВД в Твери после того, как расходование средств при проведении капремонта одной из многоэтажек в областном центре проверила прокуратура. Выяснилось, что при проведении ремонта «неустановленными лицами из числа руководства АО «Центр организации капитального ремонта» в период с 23 мая по 30 мая 2019 г. в целях хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт указанного дома, внесены ложные завышенные сведения об объемах и характере работ по капитальному ремонту дома в сметную документацию, а после их проведения и в акты приемки выполненных работ. В итоге стоимость работ была завышена почти на полмиллиона рублей.

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