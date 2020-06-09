Кострома, , 10:40 — REGNUM В Костромской области за прошедшие сутки выявлено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее количество заражённых в регионе достигло 953.

Статистика Стопкоронавирус.Кострома

Наибольшее количество новых инфицированных выявили в Костроме, Нерехте и Мантурово. В больницах находятся 74 пациента, 371 житель области проходит лечение на дому.

По данным оперштаба, за минувшие сутки новых летальных исходов не было. Нарастающим итогом в Костромской области от коронавируса вылечились 496 человек, 12 пациентов с COVID-19 погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области сразу 11 медиков заразились коронавирусом