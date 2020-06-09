Ростов-на-Дону, , 10:37 — REGNUM Ростовская прокуратура уличила сотрудников департамента транспорта и подведомственного центра интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в нарушениях антикоррупционного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Инспекция выявила, что в справки о доходах сотрудниками были внесены неполные и неверные сведения. Руководителю департамента транспорта было внесено представление, однако документ не был рассмотрен, нарушения не были устранены.

В отношении чиновника было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, суд поддержал позицию надзорного ведомства. В настоящее время нарушения устранены, 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.